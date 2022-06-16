Марафон вставания с колен продолжается

Выступает путинский советник Орешкин и говорит: "События, происходящие сейчас, как реагирует государство, бизнес, люди на происходящее в экономике, свидетельствует о том, что мы справились, мы сильная страна, мы сильные люди, мы можем решать задачи, можем добиваться результата. Верить надо просто!".

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Россияне ни при каких условиях не могут признать свои преступления и ошибки / Фото "Слово и дело"

Три кита дикой орды

Вот в этом суть россиян:

тупое упрямство в собственной неправоте (неважно – это линия партии, попытки сохранить себя или подлинная вера – говорят, значит верят).

Нежелание признавать очевидного (своих ошибок и что именно они и являются причиной ухудшения ситуации, а не мифический заговор всех вокруг и бессмысленное "я сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение...").

Сс*ние в глаза всем вокруг (скажем откровенно, их народ этому если не радуется, то привык обтекать молча).

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