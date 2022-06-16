Караваны смерти
Советуем HIMARS в Украине: все будет хорошо
Россия вынуждена везти боеприпасы в Украину из Уссурийска / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко
Из Котлубани Волгоградской области с 1061 центра материально-технического обеспечения Южного военного округа отправили 39 вагонов с боеприпасами и еще 8 готовы к отправке.
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Из Уссурийска Приморского края с 1060 центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа отправили 19 вагонов с боеприпасами.
Последний вообще прекрасен. Гнать 19 вагонов с боеприпасами из Уссурийска в Украину? У вас что, арсеналов и складов поближе не оказалось? Есть же, и они не пустые. Или…
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