Караваны смерти

Да, например, из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Меленках Владимирской области Западного военного округа отправили 11 эшелонов с 528 тоннами боеприпасов.

Советуем HIMARS в Украине: все будет хорошо



Россия вынуждена везти боеприпасы в Украину из Уссурийска / Фото с телеграм-канала Александра Коваленко

Из Котлубани Волгоградской области с 1061 центра материально-технического обеспечения Южного военного округа отправили 39 вагонов с боеприпасами и еще 8 готовы к отправке.

Важно Большая историческая борьба на наших глазах: что сейчас происходит в Северодонецке

Из Уссурийска Приморского края с 1060 центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа отправили 19 вагонов с боеприпасами.

Последний вообще прекрасен. Гнать 19 вагонов с боеприпасами из Уссурийска в Украину? У вас что, арсеналов и складов поближе не оказалось? Есть же, и они не пустые. Или…

К теме – неожиданные взрывы продолжают смущать оккупантов: смотрите видео