Каравани смерті

Так, наприклад, з арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин в Меленках Володимирської області Західного військового округу відправили 11 ешелонів із 528 тоннами боєприпасів.

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Росія змушена везти боєприпаси в Україну аж з Уссурійська / Фото з телеграм-каналу Олександра Коваленка

З Котлубані Волгоградської області з 1061 центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу відправили 39 вагонів з боєприпасами та ще 8 готові до відправки.

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З Уссурійська Приморського краю із 1060 центру матеріально-технічного забезпечення Східного військового округу відправили 19 вагонів із боєприпасами.

Останній взагалі прекрасний. Гнати 19 вагонів із боєприпасами з Уссурійська в Україну? У вас що, арсеналів і складів ближче не опинилося? Є ж, і вони не порожні. Чи…

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