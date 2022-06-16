60

США вже натренували 60 українських військових на M142 HIMARS. Екіпаж однієї установки складає три людини.

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Ймовірно, що в ці 60 людей входять не лише самі екіпажі, але й механіки і, можливо, якийсь інший персонал. З іншого боку навчання інших солдатів продовжується.

Можна зробити висновок, що мова йде щонайменше про передачу одного дивізіона (напевно 18 установок).

При цьому, наприклад, на гаубиці М777 американці оголосили 420 натренованих при переданих 108 гаубиць (розрахунок 7 – 8 людей).

Частину солдатів тренують інші країни, механіки напевно не включені в цифри і може у нас є навіть тренування своїми силами. Тобто математика вище швидше консервативна. Може, мова йде і про 2 дивізіони.

300

До речі, по теж дуже важливим САУ М109 американці натренували 300 українців при екіпажі 4 людини.

Тобто мова може йти про передачу ледь не сотні САУ. При цьому М109 поширена, передавати і тренувати можуть далеко не тільки американці (22 вже передала Норвегія).

3 та інші

Варто відзначити, що "Хаймарс, тільки на гусеницях" М270, схоже, на цьому етапі є задачею інших країн і саме вони тренують і передають системи. Британія і Німеччина з оголошених.

Так, Німеччина свої 3 установки невідомо коли передасть, але, наскільки я розумію, саме в тренуванні Німеччина нам сильно допомагає і не підводить.

М270 взагалі є більш чисельною і не такою дефіцитною, як М142, тож, ймовірно, мова йде також про принаймні один дивізіон на першому етапі.