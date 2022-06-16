60

США уже натренировали 60 украинских военных на M142 HIMARS. Экипаж одной установки составляет три человека.

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Вероятно, в эти 60 человек входят не только сами экипажи, но и механики и, возможно, какой-то другой персонал. С другой стороны, обучение других солдат продолжается.

Можно заключить, что речь идет как минимум о передаче одного дивизиона (наверное 18 установок).

При этом, например, на гаубице М777 американцы объявили 420 натренированных при переданных 108 гаубицах (расчет 7 – 8 человек).

Часть солдат тренируют другие страны, механики наверняка не включены в цифры и может у нас есть даже тренировки своими силами. То есть математика выше скорее консервативна. Может, речь идет и о 2 дивизионах.

300

Кстати, по тоже очень важному САУ М109 американцы натренировали 300 украинцев при экипаже 4 человека.

То есть речь может идти о передаче почти сотни САУ. При этом М109 распространена, передавать и тренировать могут далеко не только американцы (22 уже передала Норвегия).

3 и другие

Стоит отметить, что Хаймарс, только на гусеницах М270, похоже, на этом этапе является задачей других стран и именно они тренируют и передают системы. Великобритания и Германия из объявленных.

Да, Германия свои 3 установки неизвестно когда передаст, но, насколько я понимаю, именно в тренировке Германия нам сильно помогает и не подводит.

М270 вообще является более многочисленным и не таким дефицитным, как М142 поэтому вероятно, речь идет также о по крайней мере одном дивизионе на первом этапе.