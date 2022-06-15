Ключевые события, 15 июня, 24 канал собрал в одном материале. О самом важном на фронте как военном, так и экономическом и дипломатическом – читайте ниже.

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06:23 Мэру города Святогорск Владимиру Бандуре объявили подозрение в государственной измене. Мэр пошел на сотрудничество с оккупантами.

06:15 Журналист Роман Цымбалюк сообщил, что в России преследуют своих же военных, у которых есть украинские корни. Этим занимаются спецслужбы, которые, вероятно, ищут доказательства их сотрудничества с ВСУ.

05:08 СМИ пишут, что в скором времени Россия может пойти на массовую мобилизацию. Однако против этого выступает Владимир Путин. Мобилизация необходима оккупантам для достижения целей, однако и будет означать, что так называемая "спецоперация" идет не по плану.

03:53 Россияне обстреляли из артиллерии город Апостолово, в 40 километрах от Кривого Рога. По городку били из "Ураганов". По предварительной информации, погибли несколько человек.

02:18 На Юге ВСУ удалось сбить вражеский вертолет. Также украинские защитники трижды ударили по скоплениям техники и личному составу кафиров в Херсонской области. Наши защитники уничтожили около 60 единиц техники и 70 врагов.

01:19 Во многих областях Украины тревога продолжалась больше часа. В Николаеве сообщили о взрывах.

01:01 Пентагон прокомментировал поставку первых систем HIMARS украинской армии. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заверил, что это только начало поставок. Украинские воины уже овладевают американским вооружением.

00:12 В Тернопольской области людей, которые будут публиковать фото и видео последствий вражеских обстрелов, сочтут корректировщиками огня. Их будут разыскивать и привлекать к ответственности правоохранительные органы.