23 червня віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами та розвиток залізничного сполучення.

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Відновлення залізного перевезення дозволить Молдові експортувати та імпортувати товари через порт Ізмаїл. Відповідно тоді зменшаться затори в порту Рені. Водночас наша країна зможе експортувати товари до Молдови та країн Євросоюзу.

Додамо, що поїзди курсуватимуть на ділянці залізниці Березино (Україна) – Бессарабка (Молдова). Також Кишинів побудує 1,2 кілометра шляхів, а Київ – близько 23 кілометрів.



Кубраков та Спину підписали меморандум про розвиток залізничного сполучення / Фото уряду Молдови

Останні новини з Молдови

23 червня країни Європейського Союзу вирішили надати Молдові та Україні статус кандидатів на членство в ЄС. Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав це рішення "історичним моментом" та привітав президентів Володимира Зеленського й Майю Санду.

У Молдові заборонили транслювали російські новинні й аналітичні програми, а також військові фільми. Тим компанія, які продовжать показувати російських пропагандистів, загрожує позбавлення ліцензії мовника на 7 років та штраф. Зауважимо, що наразі в Молдові можна транслювати лише звичайні фільми й серіали, а також розважальні шоу, які виготовлені на території держави-агресорки.

19 червня у Молдові відбувся найбільший в історії країни ЛГБТ-марш. Учасників акції охороняли сотні працівників міністерства внутрішніх справ. У той же день в Кишиневі відбувся проросійський протест проти чинної влади.

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Зверніть увагу! Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що німецька залізниця долучиться до експорту українського зерна. Тестові перевезення планують завершити вже в липні. Чиновниця зауважила, що наразі немає можливості експортувати українське зерно через одеські порти, тому опрацьовують різні варіанти експорту через українсько-польський кордон. Планується, що перевезення будуть здійснювати кожного дня.

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