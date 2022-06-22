На засіданні молдовського уряду 22 червня прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця заявила, що осінь буде складною для Молдови через війну в Україні. У зв'язку з цим прем'єр попросила міністрів доопрацювати стратегії щодо своїх галузей.

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Зокрема йдеться про субсидії фермерам, програми цільової компенсації витрат на енергоресурси для вразливих верств населення, постачання дров.

У цей період дуже важливо закінчити процеси, розпочаті у різних міністерствах, і розпочати обговорення з громадськістю стратегії, над якими ми працювали останні місяці,

– заявила Гаврилиця.

Прем'єрка зазначила, що країні необхідно підтримати сільське господарство та промислову безпеку. Гаврилиця зазначила, що уряд вирішив повністю компенсувати акциз на дизельне паливо для малих та середніх підприємств. Крім того, уряд Молдови обговорив виділення виробникам молока та молочних продуктів субсидії за кожний літр.

Міністр праці Марчел Спатар, у свою чергу, заявив, що у зв'язку з енергетичною кризою уряд виділить вразливим верствам населення гроші на компенсації за газ, електроенергію та опалення.

Також у нас буде механізм, який дозволить субсидувати заміну побутової техніки для найбільш уразливих прошарків,

– сказав Спатар.

За словами прем'єр-міністерки, громадянам необхідно повідомляти, над чим працює уряд.

У нас багато програм допомоги, які ми затвердимо наступними тижнями,

– підсумувала Гаврилиця.

Світ на порозі голоду через війну в Україні

Представник ООН наголосив, що світу загрожує пекло на землі через голод, якщо не покласти край війні. Адже порти в Україні досі заблоковані Росією.

Про це заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі 17 червня.

Він зазначив, що найгіршим явищем у світі вважали коронавірус. Адже через хворобу виникла продовольча криза й зросли ціни на паливо. Але війна Росії проти України довела, що ситуація може бути ще гіршою.

Міністерство сільського господарства України стверджує, що понад 20 мільйонів тонн зерна, яке зазвичай експортувалося, заблоковані Росією в чорноморських портах.

Девід Бізлі закликав найбагатших людей світу віддати більше свого багатства на боротьбу з глобальним голодом. Також він закликав Путіна відкрити Одесу, інакше світ чекає "пекло на землі".

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