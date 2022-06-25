Тепер стало відомо, що намір приєднатися до обмежень проти Росії має і Молдова. Такі заяви лунають із верхівки влади.

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Статус кандидата ЄС зобов'язує

Зокрема, спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС хоче продовжити. За його словами, статус кандидата в ЄС має на увазі прояв солідарності з європейськими країнами.

Ми виявлятимемо солідарність із ЄС. І статус, і наше прагнення до Європи зобов'язують нас і надалі бути солідарними. Ціль цих санкцій – зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл переговорів і знайшли рішення,

– сказав Гросу.

Він висловив упевненість, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які обговорював ЄС на саміті 23 червня.

Що скаже Росія

У голови молдовського парламенту також запитали його думку про те, як на таке рішення країни відреагує Росія. Гросу сказав, що влада просить Росію цінувати послідовність їхніх дій.

Так, ми хочемо підтримувати з вами добрі стосунки. Ви маєте владу. Крім того, кілька сотень тисяч молдаван живуть та працюють там. Ми думаємо про них. Ми хочемо вести із вами торговельні відносини. Але ми просимо поважати наше рішення вступити до ЄС,

– звернувся Гросу до країни-агресорки.

Він також запевнив, що всі росіяни та російськомовні почуваються добре у Молдові. Гросу одразу попередив, що їх не залякують, вони дуже добре інтегрувалися до суспільства.

Також спікер попросив Росію не вигадувати проблем там, де їх немає. Молдова – маленька країна, але хоче, щоб її поважали.

Що відбувається у Молдові

Країна разом із нашою державою отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Натомість Грузія, яка також претендувала на кандидатство, такого статусу не отримала. 529 депутатів виступили "за", лише 45 – "проти", ще 14 утримались. Певний час в країні було напруження щодо також ймовірного нападу Росії. Президентка Майя Санду визнала, що в такому випадку в Молдові немає армії, щоб оборонятися. Натомість є невизнане Придністров'я, де Росія тримає своїх військових.

Тому уряд Молдови на тлі війни Росії проти України планує дозволити введення іноземних військ в країну, так, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроєкт вже перебуває у стадії розробки. Основна його мета – створити правову базу для направлення експертів FRONTEX. Вони мають надати головній інспекції прикордонної поліції Молдови необхідну підтримку в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

Почала Молдова й боротьбу з російським ідеологічним впливом. Більше не транслюватиме російське телебачення. У країні не можна буде показувати новинні й аналітичні програми, а також військові фільми країни-агресорки. Відповідний закон підписала президентка Майя Санду. Заборона почала діяти з 24 червня. Документ визначає поняття "дезінформація", яка несе загрозу інформаційній безпеці.

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