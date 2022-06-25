Медведев, пишут российские СМИ, напомнил, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России. Это экспрезидент России заметил, цитируем, "в случае большой задвига".

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Медведев пугал Молдову поглощением Румынией

Заместитель председателя Совбеза последовал примеру Николая Патрушева, который ранее уверял потребителей российской пропаганды в "захвате Западной Украины Польшей". Медведев утверждает, что Молдова попадет в ЕС не сама, а в составе "новой великой Румынии".

Конечно, Россия, по уже готовому сценарию, в стороне от "заварухи" не останется. Медведев уверяет, что Москва спешит "спасать" жителей Приднестровья.

Экспрезидент России проводит параллели между Молдовой и Украиной.

Сейчас Кишинев идет "по киевскому сценарию", проявляется это, говорит Медведев, в "ненависти к России". Присоединение Молдовы к антироссийским санкциям тоже вызвало чуть ли не истерику у российского политика. Он воспользовался заезженным козырем Москвы – газом.

Когда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только дорогих энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС

– попугал жителей Молдовы Медведев.

Тем временем Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение

Единственные последствия, которые увидел Медведев в возможном присоединении Молдовы к ЕС, – это "высочение цен" и "потеря российского рынка".

Молдова вводит антироссийские санкции

Между тем, пока Медведев пугает Кишинев одновременно и Россией, и Румынией, молдавские власти сообщили, что намерены присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросс. Он подчеркнул, что в рамках евросолидарности будет поддержан следующий пакет карательных ограничений.

Любопытно! Сам Гросу заверил, что Молдова стремится к хорошим отношениям с Россией. Спикер решил действовать на опережение и заявил, что русскоязычных не притесняют и хорошо интегрированы.

Еще несколько случаев одиозных высказываний Медведева:

Недавно Медведев выдал маразматическое заявление – мол, он считает, что "Украина через 2 года не будет".

В Офисе Президента с реакцией не заставили себя ждать. Михаил Подоляк заверил, что Украина есть та будет, а вот где окажется за это время Медведев – неизвестно.

В мае Медведев махал "ядерным чемоданчиком" на сторону НАТО. Мол, Россия ответит ядерным оружием за накачку Украины оружием.

При этом, уверен Медведев, "последствия будут катастрофическими для всех".

Путин считает, что он – равноценный соперник НАТО