Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что если бы у российского империализма было лицо, то им был бы Медведев.

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Все, что может Медведев, это самоутверждаться угрозами в сторону Украины. Больше полномочий у прихвостника Владимира Путина нет.

Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Медведев за 2 года – вопрос,

– подчеркнул Подоляк.

Что этому предшествовало

Приспешник Путина или глава совета безопасности России решил, что достаточно компетентен для того, чтобы комментировать энергетические международные вопросы. Медведев отметил, что где-то увидел информацию о том, что Украина хочет получить от США сжиженный газ по ленд-лизу. Просто промолчать политик не смог, потому решил выдать свою реакцию на это.

Да, россиянин заявил, что США не могут быть уверены в том, что наше государство им заплатит, ведь Украина, мол, вообще может не стать за 2 года. Из чего маразматик сделал такой вывод – неизвестно. По-видимому, вдохновился уроками псевдоистории от Путина.

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Подоляку не в первый раз приходится реагировать на поток льющегося из Кремля маразма. К примеру, недавно Путин рассказал, как русский царь Петр I захватил часть Швеции. Однако российский лидер назвал это не преступлением, а "возвращением своих земель". Теперь Путин нагло считает, что сейчас занимается тем самым в Украине - "возвращает земли". Это, мол, приведет Россию к успеху и лучшей жизни. Звучит очень смешно, ведь российские власти ничего не делают, чтобы улучшить жизнь населения в регионах страны.

В ответ Подоляк заявил , что миру нужно говорить не о "сохранении лица Путина", а о немедленной деимпериализации России. Ведь такими высказываниями глава Кремля лишь подтвердил, что не было никакого "конфликта". На самом деле, Россия просто хочет захватить украинские земли и уничтожить наш народ.

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