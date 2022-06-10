Подоляк прокомментировал заявления Путина

В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк в твиттере написал, что такие сравнения президента-террориста и откровенные признания в захвате земель еще раз доказывают, что уже давно хорошо известно всему миру.

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Не было никакого "конфликта", есть только кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас нужно говорить о немедленной деимпериализации России, а вовсе не о "сохранении ее лица". Напомним, это прямая ссылка на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который слишком много общается с Путиным телефоном. Несколько раз из его уст звучали откровенно шокирующие заявления, недопустимые украинской стороне.

Сначала он предложил Владимиру Зеленскому уступить суверенитет Украины, чтобы "сохранить лицо" Путину . Впоследствии Макрон отметился еще одним удивительным призывом. Французский лидер призвал страны мероприятия "не унижать Россию", чтобы после окончания войны в Украине она могла бы выйти из изоляции.

Путин сравнил себя с Петром I

9 июня Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями России и рассказал им, что думает о геополитическом устройстве мира. Он считает, что претендовать на лидерство в эпоху перемен может только страна и народ, которые обеспечат свой суверенитет.

Диктатор разделяет страны на суверенные и колонии и убежден, что никаких промежуточных состояний не существует. У колоний же нет шансов выжить в жесткой геополитической борьбе, которая, по мнению Путина, была всегда.

Так, он провел аналогию с Петром I, который в результате длительной Северной войны захватил часть Швеции. Однако Путин считает, что это было актом "возвращения своих земель". Неважно, что те территории не признавали за Россией и не считали Петербург ее новой столицей. Главное, что царь "возвращал и закреплял свое".

Дальше маразм только крепчал, ведь российский лидер недвусмысленно заявил, что на его судьбу также пришлось возвращать и закреплять. И только этот путь сможет привести Россию к успеху и лучшей жизни.

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