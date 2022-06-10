Соответствующую информацию при расследовании выяснил французский журналист Режис Жанте и расследователь российского "Проекта" Михаил Рубин. Также известно, почему так действует Кремль.

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Фекалии Путина заграницей собирают в спецчемоданчик

Расследователи установили, что Владимир Путин во время заграничных поездок берет с собой специального охранника. Последний отвечает за сбор мочи и фекалий русского диктатора.

По меньшей мере, несколько таких случаев журналисты имеют доказательства. В частности, от соприкасающихся источников им известно, что:

"специальный" сотрудник Федеральной службы охраны России был с Путиным в 2019 году, когда у него был официальный визит в Саудовскую Аравию;

в мае 2017 года этот же работник ходил с российским диктатором в туалеты во время визита во Францию. Тогда Эммануэль Макрон принимал Путина в Версале.

Журналистам известно, что этот "спецназначенец" забирает мочу и фекалии Путина в специальные пакеты. Последние собирают в специальный чемодан и везут в Россию.

Это делают для того, чтобы никто не мог собрать образцы с стула российского президента и узнать состояние его здоровья,

– сообщили журналисты.

Украинская разведка сообщала, что у Путина рак

Состояние здоровья Владимира Путина обсуждают не впервые. В частности, буквально 13 мая глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что у российского диктатора выявили несколько заболеваний. Среди прочего, разведка имела информацию, что у Владимира Путина крайне плохое психоэмоциональное и физиологическое состояние.

Он очень сильно болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак,

– заверил Буданов.

Глава нашей разведки также пояснил, что победа Украины приведет к смене политического руководства России. Кирилл Буданов заверил, что процессы уже запущены и невозможно остановить.

Кстати, в этот же день подобную информацию сообщил олигарх, приближенный к Кремлю. В частности, бизнесмен еще в марте 2022 года записал разговор с олигархом, во время которого тот рассказывал, что Путин серьезно болен раком крови , а также он сошел с ума от своего вторжения в Украину.

Кратко о болезнях русского диктатора

Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что якобы почти 70-летний Владимир Путин здоров . Конечно же никаких доказательств путинский политик не привел, только цинично обратился к совести людей, якобы распускающих слухи вопреки "обыденным возможностям убедиться, кто и как выглядит".

13 марта британская пресса заявила, что якобы Путин страдает стероидной яростью, вызванной лечением от рака . Тогда говорилось, что у диктатора может быть рак, болезнь Паркинсона или даже деменция. Ведь именно это, сообщила западная разведка, может объяснить его безумные поступки.

Кроме того, оцепление пока президента России замечало, что он "стал по-другому воспринимать окружающий мир", а также его просто не информировали о неудачах во время вторжения в Украину.

29 мая источники в российской разведке сообщили, что врачи прогнозируют Владимиру Путину 2 – 3 года жизни . В частности, потому, что у него тяжелая форма быстро прогрессирующего рака. Один из офицеров ФСБ рассказал, что им говорят – Путин страдает от головной боли, и когда он появляется на телевидении, ему нужны кусочки бумаги, на которых все написано прописными буквами, чтобы прочитать то, что он собирается сказать.

Буквы так велики, что одна страница может вместить всего несколько предложений, потому что зрение диктатора серьезно ухудшается. Следует также вспомнить, что на последних выходах в свет Путин выглядит больным.

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