Відповідну інформацію під час розслідування з'ясував французький журналіст Режис Жанте й розслідувач російського "Проекта" Михайло Рубін. Також відомо, чому так діє Путін.

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Фекалії Путіна закордоном збирають в спецвалізку

Розслідувачі встановили, що Володимир Путін під час закордонних поїздок бере з собою спеціального охоронця. Останній відповідає за збір сечі та фекалій до спеціальної валізи.

Про щонайменше декілька таких випадків журналісти мають докази. Зокрема від дотичних джерел їм відомо, що:

"спеціальний" співробітник Федеральної служби охорони Росії був з Путіним у 2019 році, коли той мав офіційний візит в Саудівську Аравію;

у травні 2017 року цей же працівник ходив з російським диктатором до вбиралень під час візиту у Францію. Тоді Еммануель Макрон приймав Путіна у Версалі.

Журналістам відомо, що цей "спецпризначенець" забирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів. Останні збирають у спеціальну валізу та везуть в Росію.

Це роблять для того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров'я,

– повідомили журналісти.

Українська розвідка повідомляла, що у Путіна рак

Стан здоров'я Володимир Путіна обговорюють не вперше. Зокрема буквально 13 травня голова військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що в російського диктатора виявили декілька захворювань. Серед іншого, розвідка мала інформацію, що у Володимира Путіна вкрай поганий психоемоційний та фізіологічний стан.

Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак,

– прокоментував Буданов.

Глава нашої розвідки також запевнив, що перемога України призведе до зміни політичного керівництва Росії. Кирило Буданов пояснив, що процеси вже запущені і їх неможливо зупинити.

До речі, в цей же день подібну інформацію повідомив олігарх, наближений до Кремля. Зокрема бізнесмен ще у березні 2022 року записав розмову з олігархом під час якої той розповідав, що Путін серйозно хворий на рак крові, а також він збожеволів від свого вторгнення в Україну.

Коротко про хвороби російського диктатора

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що нібито майже 70-річний Володимир Путін здоровий. Звісно ж ніяких доказів путінський політик не навів, тільки цинічно звернувся до совісті людей, які нібито розпускають чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і який має вигляд.

13 березня британська преса заявила, що нібито Путін страждає на стероїдну лють, викликану лікуванням від раку. Тоді мовилось, що у диктатора може бути рак, хвороба Паркінсона або навіть деменція. Адже саме при це, повідомила західна розвідка, може пояснити його божевільні вчинки. Окрім того, оточення поки що президента Росії помічає, що він "став по-іншому сприймати навколишній світ", а також його просто не інформували про невдачі під час вторгнення в Україну.

29 травня джерела в російській розвідці повідомили, що лікарі прогнозують Володимиру Путіну 2 – 3 роки життя. Зокрема через те, що у нього важка форма швидко прогресуючого раку. Один з офіцерів ФСБ розповів, що їм кажуть – Путін страждає від головного болю, й коли він з'являється на телебаченні, йому потрібні шматочки паперу, на яких все написано великими літерами, щоб прочитати те, що він збирається сказати.

Вони такі великі, що кожна сторінка може вмістити лише пару речень, тобто зір диктатора серйозно погіршується. Варто також пригадати, що на останніх виходах у світ Путін виглядає хворим.

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