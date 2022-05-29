Про це повідомило джерело в російській розвідці. Один з офіцерів ФСБ на умовах анонімності сказав, що 69-річному президенту Росії залишилося жити не більше двох-трьох років.

Важливо "Путін – глибоко хвора людина": Фейгін прокоментував стан здоров'я глави Кремля

За словами інформованого джерела, хвороба означає, що Путін також втрачає зір, а його кінцівки неконтрольовано тремтять.

Нам кажуть, що він страждає від головного болю, й коли він з'являється на телебаченні, йому потрібні шматочки паперу, на яких все написано великими літерами, щоб прочитати те, що він збирається сказати. Вони такі великі, що кожна сторінка може вмістити лише пару речень. Його зір серйозно погіршується,

– сказав один з офіцерів ФСБ.

Путін виглядає хворим

Минулого тижня Путін зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі. На камерах було помітно, як російський президент незграбно вивертає ноги, щоб сісти.

На нездоровий вигляд Путіна звернули уваги і коли той зустрічався з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Тоді очільник Кремля мав набрякле обличчя і руки, які щільно обхопили кришку столу.

Чутки про поганий стан здоров'я російського диктатора ще більш загострились після параду на 9 травня у Москві. Річ у тім, що під час "побєдобєсія" він виглядав кволо та невпевнено, а ще сидів, накинувши на ноги плед.

Зверніть увагу! А нещодавно в Офісі Президента розповіли, що мають дані про те, що Володимиру Путіну викликали швидку допомогу. Зле кремлівському диктатору стало посеред ночі. Радник глави Офісу Президента пояснив, що допомогу викликали безпосередньо до ліжка очільника Росії. Проте Олексій Арестович уточнив, що навіть без цієї інформації можна глянути на Путіна, помітити, як він виглядає.

Що про це кажуть інші експерти

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що Путін має кілька важких захворювань, одне з яких – рак. За його словами, розвідка володіє точною інформацією, що Путін перебуває у вкрай поганому психоемоційному і фізіологічному стані.

Схожу інформацію надав російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв також розповідав про хворобу Путіна. У його розпорядженні опинився запис розмови російського олігарха, який вважає, що смерть Путіна – це значно краще, аніж продовження війни проти України.

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