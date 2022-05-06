Український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у журналіста-розслідувача видання "Bellingcat" Христа Грозєва, де вони обговорили ключові питання на сьогодні. Зокрема звучало питання, чи готує політична еліта Росії усунення від влади Путіна.

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Чи може хтось усунути Путіна від влади

Гордон нагадав один момент з історії, де на початку березня 1953 року лідери радянського союзу Берія, Бунгагін, Хрущов та Маленков усунули Сталіна від влади. Він саркастично назвав Сталіна великим, могутнім політиком минулої сучасності. Провівши аналогію, Дмитро Гордон запитав Грозєва, чи сьогодні в Кремлі можуть знайтись такі ж персонажі.

Журналіст-розслідувач припустив, що сьогодні така ж історія має повторитись.

Правило говорить, що це має статись. Я нагадаю, що немає в історії Росії, в історії цілого світу випадків, в яких якийсь правитель нав'язує таку ціну своїй політичній еліті, своїй силовій еліті, своїм олігархам. Всі ці дії були неузгодженні з російськими елітами. Це дуже важливо,

– зазначив Грозєв.

Зокрема, він навів ще один своєрідний доказ того, що політична еліта Росії має певні думки щодо відсторонення Путіна від влади.

За його словами, нещодавно Грозєв з колегами слухати один аудіозапис дуже близького до Путіна олігарха. Той розказував другому олігарху, що краще б Володимир Путін вмер він певної хвороби, яку Грозєв вирішив не уточняти.

Він запевнив, що кожен, хто втратив рідну людину на цій війні в Україні може стати тією людиною, яка усуне Путіна від влади.

"Бо він знищив нас, знищує Україну та знищує Росію. Вони ось так думають. І воно так є. Тобто зараз активно чи пасивно обдумують, як допомогти закінчити цей режим. Чи знайдуть люди, які готові то зробити? Кожен генерал чи підполковник, чиї рідні вмирають чи пропадають безвісти стає потенціальною людиною для такої справи", – сказав болгарський журналіст.

На що хворий Путін

На запитання чи відомо, на що хворіє Путін і чи хворий взагалі, Грозев відповів, що наближені до очільника Кремля олігархи стверджують, що так. Проте він не взявся називати точних медичних назв без офіційних даних. Лише зауважив, що наближене коло Путіна вважає його хворим та керується тією інформацією у прийнятті своїх рішень.

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