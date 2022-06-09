Такое маниакальное мнение президент России озвучил на встрече с молодыми предпринимателями, ведь начинать промывать населению мозга империализмом лучше как можно раньше.

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Путин считает, что возвращает и закрепляет российские территории

Путин заявил, что нынешние россияне живут в эпоху перемен, когда происходят геополитические, научные, технологические трансформации, а мир стремительно изменяется. По его словам, чтобы претендовать на какое-либо лидерство в таких обстоятельствах, любая страна, народ или этнос должны обеспечить свой суверенитет.

Цинизм зашкалил, когда он сказал, что не бывает никаких промежуточных состояний – либо страна суверенная, либо колония. "Чтобы никого не оскорблять", президент России решил не приводить примеры, однако аудитория молодых предпринимателей, вдохновенно обработанных московской пропагандой, все поняла и без них.

У колонии нет исторических перспектив и шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе, а она была всегда,

– продолжил он.

По мнению российского лидера-террориста, царь Петр I 21 год вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. "Ничего он не отторгал, он возвращал", – заявил Путин.

Он даже заметил, что первое время "возвращенные" территории и новую столицу Петербург за Россией не признавало ни одно европейское государство. Но тогдашние московиты считали и считают ее своей потому, что "там за финско-венгерскими народами жили славяне, а эта территория была под контролем Российского государства".

Судя по всему, на нашу судьбу тоже пришлось возвращать и закреплять. Если исходить из того, что базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, добьемся успеха в решении стоящих перед нами задач,

– с самодовольной улыбкой сказал Путин.

Также Путин заявил, что успех России обеспечен, если она и дальше будет идти по взятому курсу. Мол, в конце концов, это должно привести к улучшению качества жизни и через 10 лет Россия будет жить лучше.

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