Соответствующий указ №400 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" Зеленский подписал сегодня, 9 июня. В этот же день он вступает в силу.

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Против кого ввели санкции

В Украине ввели санкции как против Владимира Путина, так и против его муртадов. В общей сложности там 35 фамилий, среди них: Сергей Шойгу, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава российского правительства Михаил Мишустин и его заместители, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МВД страны-агрессора Владимир Колокольцев и многие другие.

В первую очередь против Путина ввели следующие ограничительные меры:

блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, операций по переработке;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недра;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрещение пользования радиочастотным ресурсом Украины;

прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей;

запрет на осуществление публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования продажа товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции по закону;

запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины;

полный запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции по закону;

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины;

лишение государственных наград Украины, других форм награждения;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Также Украина ввела санкции против ректоров российских вузов

Кроме того, санкции ввели против ректоров и директоров ряда российских вузов. Всего в списке 261 человек. Среди них президент Российского Союза ректоров, который руководит Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Также в списке есть верхушка Московского государственного технического университета имени Баумана, Чайковского государственного института физической культуры, Санкт-Петербургской юридической академии и многих других учебных заведений со всех уголков России, даже из Забайкалья.

Кроме этого, Украина прекращает контакты с 236 российскими вузами. Речь идет о культурных обменах, научном сотрудничестве, образовательных и спортивных контактах и ​​развлекательных программах.

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