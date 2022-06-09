Таку маніакальну думку президент Росії озвучив на зустрічі з молодими підприємцями, адже починати промивати населенню мізки імперіалізмом краще якомога раніше.

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Путін вважає, що повертає і закріплює російські території

Путін заявив, що нинішні росіяни живуть в епоху змін, коли відбуваються геополітичні, наукові, технологічні трансформації, а світ стрімко змінюється. За його словами, щоб претендувати на хоча б якесь лідерство у таких обставинах, будь-яка країна, народ чи етнос мають забезпечити свій суверенітет.

Цинізм зашкалив, коли він сказав, що не буває жодних проміжних станів – або країна є суверенною, або колонією. "Щоб нікого не ображати", президент Росії вирішив не наводити прикладів, однак аудиторія молодих підприємців, натхненно оброблених московською пропагандою, все зрозуміла і без них.

Колонія не має історичних перспектив та шансів вижити в такій жорсткій геополітичній боротьбі, а вона була завжди,

– продовжив він.

На думку російського лідера-терориста, цар Петро I 21 рік вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. "Нічого він не відторгав, він повертав", – заявив Путін.

Він навіть зауважив, що перший час "повернені" території та нову столицю Петербург за Росією не визнавала жодна європейська держава. Але тодішні московити вважали і вважають її своєю через те, що "там за фінсько-угорськими народами жили слов'яни, а ця територія була під контролем Російської держави".

Судячи зі всього, на нашу долю також випало повертати та закріплювати. Якщо виходити з того, що базові цінності складають основу нашого існування, ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять,

– із самовдоволеною посмішкою сказав Путін.

Також Путін заявив, що успіх Росії забезпечений, якщо вона й далі йтиме за взятим курсом. Мовляв, врешті-решт це має привести до покращення якості життя і через 10 років Росія житиме краще.

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