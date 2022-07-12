Лише за минулу добу Збройні Сили України відправили "на концерт Кобзона" 70 ворожих бійців. Найбільше солдатів та техніки окупанти позбулися на Миколаївському напрямку.

Актуально Вибухи у Харкові та Миколаєві, десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 139 день війни

Загальні втрати російської армії з лютого

  • танків – 1 649 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 829 одиниць,
  • артилерійських систем – 838 одиниць,
  • РСЗВ – 247 одиниць,
  • засобів ППО – 109 одиниць,
  • літаків – 217 одиниць,
  • гелікоптерів – 188 одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,
  • крилатих ракет – 155 одиниць,
  • кораблів /катерів – 15 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 одиниць,
  • спеціальної техніки – 66 одиниць.

Упродовж минулої доби наші військові знищили 4 танки, бойову броньовану машину піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки.

Втрати ворога на війні проти України / Фото Генштабу
Втрати ворога на війні проти України / Фото Генштабу