Лише за минулу добу Збройні Сили України відправили "на концерт Кобзона" 70 ворожих бійців. Найбільше солдатів та техніки окупанти позбулися на Миколаївському напрямку.
Актуально Вибухи у Харкові та Миколаєві, десятки знищених окупантів на Півдні: основне за 139 день війни
Загальні втрати російської армії з лютого
- танків – 1 649 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 829 одиниць,
- артилерійських систем – 838 одиниць,
- РСЗВ – 247 одиниць,
- засобів ППО – 109 одиниць,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 188 одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,
- крилатих ракет – 155 одиниць,
- кораблів /катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 одиниць,
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
Упродовж минулої доби наші військові знищили 4 танки, бойову броньовану машину піхоти та 3 одиниці автомобільної техніки.
Втрати ворога на війні проти України / Фото Генштабу