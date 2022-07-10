Тіла витягнули з-під завалів рятувальники. Пошукова операція триває.
Більше тут росіяни вдарили по будинках в Часовому Яру під Бахмутом: є загиблі, десятки людей – під завалами
Рятувальники продовжують розбирати завали
У ДСНС кажуть, що тіло восьмої жертви ракетного удару знайшли близько 10:25. Раніше повідомляли, що під руїнами будинку можуть перебувати понад 30 людей, серед них – 9-річний хлопчик. У одній за багатоповерхівок майже вщент знищені 2 під'їзди.
По місту вдарили щонайменше 2 ракетами
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, по Часовому Яру вдарили щонайменше 2 ракетами. Для того, аби визначити те, які саме це ракети були, потрібно проводити експертизу.
Під руїнами були живі люди
Раніше співробітники ДСНС казали, що їм вдалось встановити контакт з двома жителями будинку, який просто знищили росіянами. Їх готувались витягувати. На місці працювали близько пів сотні рятувальників, 9 одиниць техніки та 2 автокрани.
Актуально Обстріли Харкова й Часового Яру та численні вибухи на Херсонщині: як минула доба у регіонах
Що відомо про моторошний удар по Часовому Яру:
- Ввечері 9 липня у Часовому Яру, що у Бахмутському районі, прозвучали вибухи.
- Ракети потрапили у житловий район, де майже вщент знищили одну з багатоповерхівок.
- Попередньо була інформація що, можливо, росіяни били по місту з "Ураганів". Поки що підтверджень цьому немає.
- До ранку рятувальники розібрали близько 70 тонн завалів.
Дивіться у відео – про трагедію у Часовому Яру