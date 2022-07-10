Тела вытащили из-под завалов спасатели. Поисковая операция продолжается.

Больше здесь россияне ударили по домам в Часовом Яру под Бахмутом: есть погибшие, десятки людей – под завалами

Спасатели продолжают разбирать завалы

В ГСЧС говорят, что тело восьмой жертвы ракетного удара было извлечено около 10:25. Ранее сообщалось, что под развалинами дома могут находиться более 30 человек. В одной из многоэтажек почти полностью уничтожены 2 подъезда.

По городу ударили по меньшей мере 2 ракетами

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по Часовому Яру ударили по меньшей мере 2 ракетами. Для того чтобы определить то, какие именно эти ракеты были, нужно проводить экспертизу.

Под руинами были живые люди

Ранее сотрудники ГСЧС говорили, что им удалось установить контакт с двумя жителями дома, просто уничтоженного россиянами. Их готовились вытаскивать. На месте работали около полусотни спасателей, 9 единиц техники и 2 автокрана.

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Что известно о жутком ударе по Часовому Яру:

Вечером 9 июля во Часовому Яру Бахмутского района прозвучали взрывы.

Ракеты попали в жилой район, где почти полностью уничтожили одну из многоэтажек.

Предварительно была информация, что, возможно, россияне били по городу из "Ураганов". Пока подтверждений этому нет.

К утру спасатели разобрали около 70 тонн завалов.

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