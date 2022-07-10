Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В пятиэтажке почти полностью разрушены 2 подъезда.

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Под завалами находятся более 30 человек

Ракетный обстрел произошел вечером 9 июля, с этого времени спасатели, не останавливаясь, разбирают завалы. Они извлекли 6 тел погибших и 5 пострадавших. Сейчас сотрудники ГСЧС установили контакт с двумя людьми, которые заблокированы под руинами.

По предварительным подсчетам, под грудами кирпича и лома оказались 34 человека. Среди них – 9-летний ребенок. Спасательная операция продолжается.

Последствия ужасного обстрела Часового Яра / Фото Павла Кириленко:

Смотрите на карте, где расположен Часов Яр:

Обратите внимание! Лишь накануне в Часовом Яре враг обстрелял железнодорожную станцию. Несколько человек получили легкие ранения.

Обстрелы врагом Донецкой области: что известно

Утром 9 июля россияне нанесли ракетный удар по Дружковке – 4 "прилета".

Под обстрел попала больница, площадка и жилые дома. Есть погибшие и раненые.

В Славянске российский снаряд полностью разрушил жилой дом, под завалами оказался хозяин.

7 июля произошли ужасные обстрелы Бахмута и Северска. В тяжелом состоянии в больнице оказался 12-летний мальчик. 5 человек умерли в больницах.

Днем позже в Славянске враги снова обстреляли жилой дом. Погибла женщина.

Смотрите в видео – актуальная ситуация на фронте: