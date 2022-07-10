Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. У п'ятиповерхівці майже вщент зруйновані 2 під'їзди.

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Під завалами перебувають понад 30 людей

Ракетний обстріл стався ввечері 9 липня, з цього часу рятувальники, не зупиняючись, розбирають завали. Вони витягнули 6 тіл загиблих та 5 постраждалих. Зараз співробітники ДСНС встановили контакт з двома людьми, які заблоковані під руїнами.

За попередніми підрахунками, під купами цегли та брухту опинились 34 людини. Серед них – 9-річна дитина. Рятувальна операція триває.

Наслідки жахливого обстрілу Часового Яру / Фото Павла Кириленка:

Дивіться на карті, де розташований Часів Яр:

Зверніть увагу! Лише напередодні у Часовому Ярі ворог обстріляв залізничну станцію. Кілька осіб отримали легкі поранення.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на ранок 10 липня. Українські військові кажуть, що в цьому районі окупанти активних бойових дій не проводили Проте вороги посилено обстрілювали територію поблизу Вершини, Зайцевого, Покровського, Веселого, Івано-Дар’ївки та Вуглегірської ТЕС. З авіації армія агресора вдарила біля Берестового та Спірного.

На відміну від цинічної та жорстокої армії агресора, ЗСУ б'ють прицільно і виключно по військових об'єктах. Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом останнього тижня "полюють" на склади боєприпасів. Так, вибухи чули у ніч проти 10 липня і на території окупованої Донеччини: мовиться про Харцизьк та Шахтарськ.

Обстріли ворогом Донецької області: що відомо

Вранці 9 липня росіяни завдали ракетного удару по Дружківці – було 4 "прильоти".

Під обстріл потрапила лікарня, майданчик та житлові будинки. Є загиблі та поранені.

У Слов'янську російський снаряд повністю зруйнував житловий будинок, під завалами опинився господар.

7 липня стались жахливі обстріли Бахмута та Сіверська. У важкому стані в лікарні опинився 12-річний хлопчик. 5 людей померли у лікарнях.

Днем пізніше в Слов'янську вороги знову обстріляли житловий будинок. Загинула жінка.

Дивіться у відео – яка актуальна ситуація на фронті: