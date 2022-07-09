Було 4 "прильоти" у Дружківку. За попередньою інформацією, це ракетний удар, розповів глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Атакували житлові будинки

У Дружківці внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовують.

Крім того, росіяни обстрілювали й інші населені пункти:

У Слов'янську снаряд влучив у приватний будинок. Господар помешкання опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію. Кілька людей зазнали легких контузій.

окупанти вгатили і по Гірнику. Відомо про двох поранених та пошкоджену цивільну інфраструктуру. Зокрема, 4 житлові будинки, крамницю автозапчастин, заправку. Також частково обірвано лінії електропередач.

У Світлодарській громаді росіяни атакували Кодему, Семигір'я, Новолуганське та Вуглегірську ТЕС. Щонайменше одна людина загинула у Семигір'ї.

Обстріли цивільних об'єктів на Донеччині / Фото Донецької ОВА:

росіяни вбивають цивільних на Донеччині

Лише за добу 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей зазнали поранення.

Від початку масштабного вторгнення окупанти вбили 588 цивільних, поранили – понад 1500. При цьому неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко попередив, що ворог не зупиниться, тому він вкотре закликав людей евакуюватись.



Скільки цивільних росія вбила на Донеччині / Інфографіка Донецької ОВА

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