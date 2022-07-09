Окупанти хотіли взяти Вуглегірську ТЕС – не вийшло

Вони постійно запобігають ворогу у наступальних операціях, або у спробах штурму. Зокрема, в ніч проти 9 липня противник хотів взяти Вуглегірську ТЕС, що на Донеччині, але зазнав поразки. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00.

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За даними Генштабу, наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Втім, українські захисники та захисниці не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.