Мирні мешканці страждають від загарбницьких рук, на жаль, чималій кількості людей не вдається вижити. Зокрема, ворог здійснив атаку і сьогодні вночі. Не обійшлося без жертв, повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Головне Вибухи біля Чорнобаївки, загроза нового наступу на Харків: основне за 135 день війни

Нічна атака на Слов'янськ – є жертва

В ніч проти 8 липня окупант здійснив чергову атаку на місто Слов'янськ Донецької області. На жаль, є одна жертва – це жінка, в будинок якої було пряме потрапляння.

Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка. Приношу співчуття її рідним та близьким,
написав Лях.

Він закликав людей берегти себе та евакуюватися до більш безпечних областей.

Так, за словами Ляха, сьогодні везуть людей до Рівного, а завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У Рівненську область із розселенням також повезуть у понеділок, 11 липня.

Вадим Лях про ситуацію в Слов'янську: дивіться відео

У Шахтарську демілітаризувався склад боєприпасів

У тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині, сьогодні вночі демілітаризувався склад боєприпасів. Вибухи в місті тривають зранку. Також спалахнула пожежа, яка триває вже кілька годин.

Все почалося близько 03:20, коли окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. Близько 04:00 ранку почалася евакуація з містечка. За інформацією жителів, після 2 години ночі було чутно звуки вибухів – "прильоти" у військові склади окупантів.

У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами. Також видно сильні спалахи. У Донецьку теж лунали вибухи, зокрема, були "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

Це може вас зацікавити – Карась заявив, що у серпні будуть результати контрнаступів ЗСУ: дивіться відео