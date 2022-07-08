Наразі невідомо, що саме там відбувається. Приблизно о 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.

Зауважте Окупанти не очікували, що їх дістануть, – Ступак про влучні удари ЗСУ по російських складах

Повідомили про влучання у військовий склад

Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що почали лунати вибухи після 2 години ночі. За їхніми словами, є "прильоти" у військові склади окупантів.



Повідомлення про евакуацію з Шахтарська / Скриншот

На оприлюднених відео видно масштабну пожежу та вибухи, які продовжують лунати. Також інколи видніються сильні спалахи, що підтверджує слова про вибухи боєприпасів.

Пожежа в окупованому Шахтарську в ніч на 8 липня: дивіться відео

Повітряна тривога в Шахтарську о 3 годині ночі: дивіться відео

Щодо Донецька, то там почали лунати вибухи орієнтовно тоді ж. Повідомляють про "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

Момент після початку вибухів у Донецьку: дивіться відео

Це може бути провокація росії

Оскільки наразі немає жодних підтверджених даних, окрім публікацій у соцмережах, ці вибухи можуть бути провокацією. Останнім часом ЗСУ дійсно почали знешкоджувати склади та військову інфраструктуру ворога на окупованих територіях. Проте були й випадки російських атак по цивільних об'єктах.

Зокрема, російські військовики почали обстрілювати Донецьк 4 липня. Протягом цілого дня вони нещадно гатили по багатоповерхівках, ринках і навіть будинках міста. Потім пропаганда кремля почала стверджувати, що це нібито роблять українські війська. Проте місцеві чули як звуки пострілів артилерії, так і "прильоти". Тому це були удари, завдані з території, яка під контролем окупаційних військ росії.

Таке ж було на початку червня, коли росіяни обстріляли кілька житлових районів Донецька. Це потрібно державі-терористці, щоб продовжувати подавати такі події як привід для кривавої війни проти українців.

До речі – окупанти втратили дуже багато складів боєприпасів: дивіться відео