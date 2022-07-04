Таким чином росіяни "відповіли" на те, що ЗСУ завдали удару по їхній військовій інфраструктурі. Про це розповіли 24 каналу власні джерела в розвідці.

Зауважте На Донеччині французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів

Російські снаряди влучили в кілька районів

Зранку наші захисники завдали точних ударів по військових об'єктах окупантів на Донбасі. Після цього росіяни одразу ж почали обстрілювати мирних жителів у Донецьку. Як наслідок, постраждали кілька цивільних. В які об'єкти було влучання російських снарядів:

ринок біля вокзалу;

5-поверховий будинок;

меблевий цех;

дитячий садочок.

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що це нібито Збройні Сили України вирішили бити по мирному населенню. Проте це не відповідає дійсності, оскільки в місті лунали як звуки "вильотів", так і "прильотів". Тому обстріли, найімовірніше, велися з околиць Донецька, які контролює окупаційна "влада".

Нещодавно вже був обстріл Донецька

На початку червня також росіяни обстріляли кілька житлових районів Донецька. Окупанти коштом життів людей лише робили картинку для пропаганди. Слід зауважити, що в цинічну брехню місцеві вже не вірять і навіть пишуть про це в соцмережах. Однак, кремлівські ЗМІ продовжують подавати такі події, як привід для кривавої війни проти українців.

Схожа історія була в Бєлгороді

У російському Бєлгороді в ніч на 3 липня пролунало багато вибухів, які традиційно називали "хлопками". Згодом стало відомо про те, що зруйновані кілька цивільних об'єктів і є поранені.

Російська пропаганда одразу почала повідомляти, що удару завдала армія України. Проте в місті помітили незірвані ракети комплексу "Панцир", яких немає в нас на озброєнні.

Експерт пояснив – чому росіяни вибухи називають "хлопками": дивіться відео