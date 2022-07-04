Таким образом, россияне "ответили" на то, что ВСУ нанесли удар по их военной инфраструктуре. Об этом рассказали 24 каналу собственные источники в разведке.

Заметьте В Донецкой области французские журналисты попали под обстрел оккупантов

Российские снаряды попали в несколько районов

Утром наши защитники нанесли точные удары по военным объектам оккупантов на Донбассе. После этого россияне сразу начали обстреливать мирных жителей в Донецке. Как следствие, пострадали несколько гражданских. В какие объекты было попадание российских снарядов:

рынок возле вокзала;

5-этажный дом;

мебельный цех;

детский сад.

Российские пропагандисты распространяют информацию, что это якобы Вооруженные силы Украины решили стрелять по мирному населению. Однако это не соответствует действительности, поскольку в городе звучали как звуки "вылетов", так и "прилетов". Поэтому обстрелы, скорее всего, велись из окрестностей Донецка, контролируемых оккупационными "властями".

Недавно уже был обстрел Донецка

В начале июня также россияне обстреляли несколько жилых районов Донецка. Оккупанты ценой жизни людей только делали картинку для пропаганды. Следует заметить, что в циничную ложь местные уже не верят и даже пишут об этом в соцсетях. Однако кремлевские СМИ продолжают подавать такие события как повод для кровавой войны против украинцев.

Похожая история была в Белгороде

В российском Белгороде в ночь на 3 июля прогремело много взрывов, которые традиционно называли "хлопками". Впоследствии стало известно о том что разрушены несколько гражданских объектов и есть раненые.

Российская пропаганда сразу начала сообщать, что удар нанесла армия Украины. Однако в городе заметили невзорванные ракеты комплекса "Панцирь", которых нет у нас на вооружении.

Эксперт объяснил – почему россияне взрывы называют "хлопками": смотрите видео