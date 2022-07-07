Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він каже, що росіяни обрали тактику ще Першої світової війни – обстріл – наступ, і так по колу.

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За його словами, німці у Першу світову так і працювали – був спочатку масштабний артобстріл, знищували позицію ворога, підтягували техніку ближче до фронту. Так вони просувалися.

"Проте українці вигадали нову фішку завдяки західним друзям – ми не знищуємо кожен танк окремо, ми влучаємо в склади окупантів", – заявив Ступак.

Він підрахував, що ЗСУ вже дістали 11 великих російських складів за останні 2 тижні.

І щоденно бачимо відео, де "салюти" та "феєрверки" на об'єктах, які перебувають глибоко всередині орожого фронту. Тобто в тилах, де вони не розраховували, що ми зможемо їх дістати,

– пояснює експрацівник СБУ.

Він додав, що були повідомлення про те, що росіяни, які працюють на цих складах, дизертують з цих об’єктів, бо не хочуть вночі отримати приліт від HIMARS.

Скільки часу займає доставлення нових боєприпасів? На думку експерта, для росіян не проблема знайти нове місце та склад з боєприпасами.

"Вони зазвичай брали якесь підприємство на окупованій території України та використовували їх під склади. А зараз вони просто шукають глибше в тилах інше підприємство подалі, щоб уберегти склади від українських обстрілів", – відповів він.

Але логістика доставлення боєприпасів умовно треба було близько 3 – 4 години, а зараз цей час збільшиться у два-три рази. ому російські артилеристи просто будуть чекати на снаряди,

– розповів Ступак.

За його словами, інтенсивність вогню від окупантів має змінитися, проте росіянам все одно є чим стріляти.

Ступак про удари ЗСУ по складах: дивіться відео



До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що бійці ЗСУ вже кілька днів ефективно знищують військові склади росіян навіть у тилу завдяки західній артилерії. За його словами, ці удари знижують наступальний потенціал загарбників.

Втрати окупантів станом на 7 липня

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ 36 650 російських бійців. Упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 150 загарбників.

Крім того, у ворога скорочується кількість техніки, хоч у нього її ще дуже багато. Втім, на брухт уже вдалось перетворити 1602 танки, 3797 бойових броньованих машин, 815 артилерійських систем, 247 РСЗВ, а також 107 засобів ППО.