У місті також спалахнула пожежа, яка триває кілька годин. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський 8 липня.
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Вибухи й пожежі в Шахтарську
Вночі в окупованому Шахтарську як крок доброї волі демілітаризувався склад боєприпасів. Масштабна пожежа триває вже кілька годин. Все місто чує розриви снарядів,
– мовиться в повідомленні.
У Шахтарську чути вибухи: дивіться відео
Усе почалося вночі
Близько 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.
Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що почали лунати вибухи після 2 години ночі. За їхніми словами, є "прильоти" у військові склади окупантів. У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами.
Також видно сильні спалахи. У Донецьку теж лунали вибухи. Повідомляли про "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.
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