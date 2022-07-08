У місті також спалахнула пожежа, яка триває кілька годин. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський 8 липня.

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Вибухи й пожежі в Шахтарську

Вночі в окупованому Шахтарську як крок доброї волі демілітаризувався склад боєприпасів. Масштабна пожежа триває вже кілька годин. Все місто чує розриви снарядів,

– мовиться в повідомленні.

У Шахтарську чути вибухи: дивіться відео

Усе почалося вночі

Близько 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.

Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що почали лунати вибухи після 2 години ночі. За їхніми словами, є "прильоти" у військові склади окупантів. У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами.

Також видно сильні спалахи. У Донецьку теж лунали вибухи. Повідомляли про "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

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