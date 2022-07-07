Бої на околицях все ще тривають

За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, за понад 4 місяці війни російська армія пройшла лише 30 кілометрів Луганщини.

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Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. росіяни продовжують зазнавати втрат. Бійці витримали, не витримав бетон,

– заявив Гайдай.

Він додав, що Збройні Сили України відходили лише тоді, коли вже не було за що триматися. На полі бою російські солдати перемогти не могли, то ж випалювати землю вогнем артилерії.

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Українські військові були змушені відійти з Лисичанська, щоб не потрапити в оточення. Їхні позиції були розбиті, а окупанти обстрілювали місто на відстані – залишатися не було сенсу, це призвело б до значних втрат. Водночас вийти з Лисичанська нашим захисникам вдалося без жертв. Президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ ще обов'язково повернуться, щоб звільнити місто.

За словами радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича, у Лисичанську та Сєвєродонецьку російська армія втратила близько 7 тисяч бійців.

Вже 5 липня ворожі війська намагалися перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ, однак їм нічого не вдалося.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що після захоплення Луганської області кремль захоче окупувати всю Україну. росіяни досі не відмовилися від своїх мрій про встановлення повного контролю над нашою державою. Водночас Гайдай повідомив, що одразу після Луганщини загарбники зосередяться на Донеччині. Вони вже почали стягувати туди зброю.

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