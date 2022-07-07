Попри шалені зусилля, велику вогневу перевагу та в рази більшу кількість особового складу росіянам не вдається швидко просуватися. Майстерні ЗСУ ламають усі плани ворога та сковують його на всіх напрямках, а подекуди вже пішли у контрнаступ.

Читайте також Ключ від успіху, – Жданов пояснив, чому битва за Південь буде вирішальною

Катастрофа російської армії

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про те, що захоплення росіянами Луганщини – це катастрофа для їхньої армії, а ніяка не перемога. При всіх тих силах та ресурсах, які окупанти кинули на наступ, ситуація розвивалася за найгіршим для них сценарієм.

російські військові 90 днів брали 2 міста середніх розмірів. З нормами просування у 10 разів більше. путінська армія вийшла на пік своїх можливостей 3 тижні тому. І тут приїхало всього 4 HIMARS і все поламали,

– сказав Арестович.

Він також додав, що росіяни вже пройшли свій пік можливостей, і з кожним днем їхні сили будуть зменшуватися. Натомість ЗСУ лише готуються до того, щоб набрати максимальних обертів.

"Озброєння надходить, особовий склад закінчує підготовку. Нові резервісти її розпочали.Якщо на початку літа стояло питання про можливості та кількість передачі нам важкого західного озброєння, то зараз цей поїзд уже набрав хід. І його не зупинити. Рішення були прийняті та реалізуються", – запевнив Арестович.

За його словами, російська військова машина вже палає та несеться у прірву, і зовсім скоро наші герої допоможуть їй впасти на самісіньке дно.

Дивіться також – українська ППО вже працює ефективніше, росіянам не вдасться ракетний терор: відео