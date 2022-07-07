Несмотря на огромные усилия, большое огневое преимущество и в разы большее количество личного состава россиянам не удается быстро продвигаться. Мастерски ВСУ ломают все планы врага и сковывают его по всем направлениям, а кое-где уже пошли в контрнаступление.
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Катастрофа российской армии
Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что захват россиянами Луганщины – это катастрофа для их армии, а никакая не победа. При всех силах и ресурсах, которые оккупанты бросили на наступление, ситуация развивалась по худшему для них сценарию.
российские военные 90 дней брали 2 города средних размеров. С нормами продвижения в 10 раз больше. путинская армия вышла на пик своих возможностей три недели назад. И тут приехало всего 4 HIMARS и все поломали,
– сказал Арестович.
Он также добавил, что россияне уже прошли свой пик возможностей и с каждым днем их силы будут уменьшаться. Вместо этого ВСУ только готовятся к тому, чтобы набрать максимальные обороты.
"Вооружение поступает, личный состав заканчивает подготовку. Новые резервисты ее начали. Если в начале лета стоял вопрос о возможностях и количестве передачи нам тяжелого западного вооружения, то сейчас этот поезд уже набрал ход. И его не остановить. Решения были приняты и реализуются", – заверил Арестович.
По его словам, российская военная машина уже пылает и уносится в бездну, и совсем скоро наши герои помогут ей упасть на самое дно.
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