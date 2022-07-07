Бои на окрестностях все еще продолжаются

По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, за более чем 4 месяца войны российская армия прошла всего 30 километров Луганщины.

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Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области. россияне продолжают нести потери. Бойцы выдержали, не выдержал бетон,

– заявил Гайдай.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины отходили только тогда, когда уже не за что было держаться. На поле боя российские солдаты победить не могли, так что начали выжигать землю огнем артиллерии.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Украинские военные были вынуждены отойти из Лисичанска, чтобы не попасть в окружение. Их позиции были разбиты, а оккупанты обстреливали город на расстоянии – оставаться не было смысла, это привело бы к большим потерям. В то же время выйти из Лисичанска нашим защитникам удалось без жертв. Президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ еще обязательно вернутся, чтобы освободить город.

По словам советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича, в Лисичанске и Северодонецке российская армия потеряла около 7 тысяч бойцов.

Уже 5 июля вражеские войска пытались перерезать трассу Бахмут – Лисичанск, однако им ничего не удалось.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что после захвата Луганской области кремль захочет оккупировать всю Украину. россияне до сих пор не отказались от своих мечтаний об установлении полного контроля над нашим государством. В то же время Гайдай сообщил, что сразу после Луганщины захватчики сосредоточатся на Донбассе. Они уже начали стягивать туда оружие.

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