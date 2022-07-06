Соответствующее заявление сделал Сергей Гайдай. Об этом он рассказал 5 июля – на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Гайдай объяснил, какая ситуация на Донбассе

Сергей Гайдай рассказал, что цель россиян, после Луганщины, номер один – это Донетчина.

На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для перекидывания еще большего количества техники,

– объяснил Гайдай.

Добавил также, что техника устарела, но ее много. То есть Кремль достал расконсервированную технику. Речь даже не о танках Т-64, а о более старой модели – Т-62.

Кроме того, у врага:

большие потери, они даже выводят батальонные тактические группы, чтобы восстановить состав;

много раненых, которых они не довозят в больницы, ведь последние, вместе с моргами, переполнены.

Более того, украинские защитники плодотворно уничтожают вражеские склады боеприпасов в глубоком тылу, и это замедляет действия противника на поле боя.

Россия стягивает технику на Донбасс

Сергей Гайдай объяснил, что враги стягивают много техники на Донбасс и ею обстреливают фактически все на своем пути. Более того, глава Луганской ОВА объяснил, что:

оккупанты стягивают технику на Донетчину;

речь идет о большом количестве техники;

буквально вчера, 4 июля, выехало 54 трала с тяжелой техникой. Это за тот период, за который власти области знают.

По Лисичанску, когда россияне проводили наступательные действия, направили две батальонные тактические группы только тяжелой техники, а личного состава – ориентировочно 20. Поэтому резервы у них еще есть. Они их подтягивают,

– объяснил Гайдай.

Также добавил, что после Луганщины следующая цель российских оккупантов – Донецкая область.

В Лисичанске оккупанты уничтожают все украинское

Глава Луганской ОВА пояснил, что в настоящее время в Лисичанске находятся ориентировочно 10 – 15 тысяч человек.

Сергей Гайдай добавил, что там вроде бы снова 1939 год – на оккупированных территориях россияне терроризируют местное население:

ищут проукраинских активистов;

даже квартиры, где жили семьи военнослужащих – выламывают, вытаскивают одежду и уничтожают ее;

а также уничтожают все украинское – все книги и библиотеки.

Кратко о ситуации на Донбассе

5 июля Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ отразили штурм противника в Белогоровке. Также глава ОВА рассказал, что у врага цель – захватить Луганскую область полностью, выйдя на ее административные границы.

В этот же день в Генштабе ВСУ объяснили, что российские захватчики штурмовали Долину в Донецкой области, однако украинские защитники отбросили врага.

Следует упомянуть, что источники в ОВА сообщали – наши военные все еще обороняют незначительную часть Луганской области, чтобы основные силы ВСУ имели время и возможность строить защитные редуты.

Кроме того, ориентировочно 45% территории Донецкой области находятся под контролем Украины.

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