Відповідну заяву зробив Сергій Гайдай. Про це він розповів 5 липня – на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Читайте також В окупованому Донецьку детонує величезний склад боєприпасів росіян
Гайдай пояснив, яка ситуація на Донбасі
Сергій Гайдай розповів, що мета росіян, після Луганщини, номер один – це Донеччина.
На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки,
– пояснив Гайдай.
Додав також, що техніка застаріла, проте її багато. Тобто Кремль дістав розконсервовану техніку. Мовиться навіть не про танки Т-64, а про старішу модель – Т-62.
Окрім того, у ворога:
- великі втрати, вони навіть виводять батальйонні тактичні групи, щоб поновити склад;
- багато поранених, яких вони не довозять до лікарень, адже останні, разом з моргами, переповнені.
Ба більше, українські захисники плідно знищують ворожі склади боєприпасів в глибокому тилу, і це уповільнює дії противника на полі бою.
Росія стягує техніку на Донбас
Сергій Гайдай пояснив, що вороги стягують багато техніки на Донбас і нею обстрілюють фактично все на своєму шляху. Ба більше, очільник Луганської ОВА пояснив, що:
- окупанти стягують техніку на Донеччину;
- мовиться про велику кількість техніки;
- буквально вчора, 4 липня, виїхало 54 трали з важкою технікою. Це за той період, за який влада області знає.
По Лисичанську, коли росіяни проводили наступальні дії, то направили дві батальйонні тактичні групи тільки важкої техніки, а особистого складу – орієнтовно 20. Тому резерви в них ще є. Вони їх підтягують,
– пояснив Гайдай.
Також додав, що, після Луганщини, наступна ціль російських окупантів – Донецька область.
В Лисичанську окупанти знищують все українське
Очільник Луганської ОВА пояснив, що наразі в Лисичанську перебувають орієнтовно 10 – 15 тисяч людей.
Сергій Гайдай додав, що там ніби знову 1939 рік – на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення:
- шукають проукраїнських активістів;
- навіть квартири, де жили родини військовослужбовців – виламують, витягують одяг та знищують його;
- а також знищують все українське – всі книги та бібліотеки.
Коротко про ситуацію на Донбасі
- 5 липня Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ відбили штурм противника у Білогорівці. Також очільник ОВА розповів, що у ворога ціль – захопити Луганську область повністю, вийшовши на її адміністративні кордони.
- У цей же день в Генштабі ЗСУ пояснили, що російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області, проте українські захисники відкинули ворога.
- Варто згадати, що джерела в ОВА повідомляли – наші військові все ще обороняють незначну частину Луганської області, щоб основні сили ЗСУ мали час і можливість споруджувати захисні редути.
- Окрім цього, орієнтовно 45% території Донеччини перебувають під контролем України.
Дивіться також – Сергій Гармаш заявив, що вибухи на Донеччині лунали кілька годин: відео