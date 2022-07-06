Відповідну заяву зробив Сергій Гайдай. Про це він розповів 5 липня – на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Гайдай пояснив, яка ситуація на Донбасі

Сергій Гайдай розповів, що мета росіян, після Луганщини, номер один – це Донеччина.

На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог залучив багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки,

– пояснив Гайдай.

Додав також, що техніка застаріла, проте її багато. Тобто Кремль дістав розконсервовану техніку. Мовиться навіть не про танки Т-64, а про старішу модель – Т-62.

Окрім того, у ворога:

великі втрати, вони навіть виводять батальйонні тактичні групи, щоб поновити склад;

багато поранених, яких вони не довозять до лікарень, адже останні, разом з моргами, переповнені.

Ба більше, українські захисники плідно знищують ворожі склади боєприпасів в глибокому тилу, і це уповільнює дії противника на полі бою.

Росія стягує техніку на Донбас

Сергій Гайдай пояснив, що вороги стягують багато техніки на Донбас і нею обстрілюють фактично все на своєму шляху. Ба більше, очільник Луганської ОВА пояснив, що:

окупанти стягують техніку на Донеччину;

мовиться про велику кількість техніки;

буквально вчора, 4 липня, виїхало 54 трали з важкою технікою. Це за той період, за який влада області знає.

По Лисичанську, коли росіяни проводили наступальні дії, то направили дві батальйонні тактичні групи тільки важкої техніки, а особистого складу – орієнтовно 20. Тому резерви в них ще є. Вони їх підтягують,

– пояснив Гайдай.

Також додав, що, після Луганщини, наступна ціль російських окупантів – Донецька область.

В Лисичанську окупанти знищують все українське

Очільник Луганської ОВА пояснив, що наразі в Лисичанську перебувають орієнтовно 10 – 15 тисяч людей.

Сергій Гайдай додав, що там ніби знову 1939 рік – на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення:

шукають проукраїнських активістів;

навіть квартири, де жили родини військовослужбовців – виламують, витягують одяг та знищують його;

а також знищують все українське – всі книги та бібліотеки.

Коротко про ситуацію на Донбасі

5 липня Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ відбили штурм противника у Білогорівці. Також очільник ОВА розповів, що у ворога ціль – захопити Луганську область повністю, вийшовши на її адміністративні кордони.

У цей же день в Генштабі ЗСУ пояснили, що російські загарбники штурмували Долину в Донецькій області, проте українські захисники відкинули ворога.

Варто згадати, що джерела в ОВА повідомляли – наші військові все ще обороняють незначну частину Луганської області, щоб основні сили ЗСУ мали час і можливість споруджувати захисні редути.

Окрім цього, орієнтовно 45% території Донеччини перебувають під контролем України.

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