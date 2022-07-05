Россияне планировали взять защитников в котел. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр эксклюзивно сказал в интервью 24 каналу.

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Россия планировала там котел, ВСУ не допустили этого. Они выполнили свою задачу: максимально сдерживали врага, максимально оттягивали его силы, и он не пошел на другие рубежи,

– сказала Маляр.

В частности, в российских пропагандистских СМИ уже несколько раз анонсировали там "котлы".

"Россияне собирались и планировали сделать это, а мы им не дали. Они говорили о количестве якобы окруженных людей, готовились, полностью раскручивали историю до того, чтобы довести ее до кульминации", – добавила Маляр.

А собственно "кульминация" – это было бы окружение и эти котлы, если бы не украинские воины.

Мощная оборона

Она также отметила, что украинские защитники держат очень мощную оборону. Дело в том, что армия агрессора сосредоточила фактически половину всех человеческих сил российской армии на нашей территории именно на направлении Лисичанска и Северодонецка.

Внимание! Полное интервью с Анной Маляр смотрите в 17:00 на ютуб-канале 24.

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