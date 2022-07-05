Росіяни планували взяти українських захисників Лисичанська у котел. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр ексклюзивно сказала в інтерв'ю 24 каналу.

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Росія планувала там котел, ЗСУ не допустили цього. Вони виконали свою задачу: максимально стримували ворога, максимально відтягували його сили і він не пішов на інші рубежі.

– сказала Маляр.

Зокрема, у російських пропагандистських ЗМІ вже кілька разів анонсували там "котли".

"Росіяни збиралися та планували зробити це, а ми їм не дали. Вони говорили про кількість людей, які нібито в оточенні, готувалися, повністю розкручували історію до того, щоб довести її до кульмінації", – додала Маляр.

А власне "кульмінація" – це були б оточення і оці котли, якби не українські воїни.

Потужна оборона

Вона також наголосила, що українські військові тримають дуже потужну оборону. Річ у тім, що армія агресора зосередила фактично половину всіх людських сил, які присутні в російській армії на нашій території, саме на напрямку Лисичанська та Сєвєродонецька.

Увага! Повне інтерв'ю з Ганною Маляр дивіться о 17:00 на ютуб-каналі 24.

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