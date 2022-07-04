Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович написав, що здивований, що люди настільки засмучені виведенням військ з Лисичанська та Сєвєродонецька. Арестович запевнив, що завдання з оборони оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації виконані успішно.

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Головним завдання було виснажити сили противника

Українські військові мали скувати сили противника та завдати їм максимальних втрат. Це дозволило виграти час для поставок західного озброєння та вдосконалити другу лінію оборони. Також створили умови для наступу на інших ділянках фронту.

Всі завдання операції – виконані: HIMARS тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступні дії на трьох ділянках фронту: під Вугледаром, на Запорізькому напрямку, на Херсонському,

– уточнив Арестович.

Проте, додав Арестович, росіяни також атакують на трьох напрямках – це Харків, Бахмут та Ізюм. Хоча ще місяць тому, сили окупанта вели наступальні дії на 5 напрямках.

Раніше був стереотип "ні кроку назад"

Радник голови ОП зауважив, що ЗСУ зламали "червоноармійський стереотип" який полягав у тому, що ані кроку не можна робити назад. Саме так, каже Арестович, народжується національна військова школа. Зараз українській армії вже не треба доводити свою стійкість оборони, їй треба знищити російську. В Офісі Президента переконані, що Лисичанськ повернуть.

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Відведення військ з Лисичанська: коротко

Ввечері 3 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська вийшли з Лисичанська. Продовження оборони міста могло мати фатальні наслідки, командування вирішило зберегти особовий склад.

Президент Зеленський наголосив: Україна ще повернеться в Лисичанськ. Проте зараз долю цього протистояння вирішила велика вогнева перевага противника.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, також росіяни заволоділи Білогорівкою та Золотарівкою.

Британська розвідка вважає, що після Лисичанська росіяни переключаться на Донецьку область і там протистояння буде дуже виснажливим.

Дивіться у відео: що відбувається на фронті станом на 4 липня