Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що боротьба за Білогорівку тривала 5 місяців.

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В останній день оборони Лисичанська працювали медики та рятувальники

Гайдай зауважив, що в останній день оборони Лисичанська продовжували виконувати свої обов'язки поліцейські, пожежники та медики. Вони працювали під щільним вогнем.

Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська,

– пояснив Гайдай.

У медзакладах Донеччини, зауважив голова ОВА, в останні тижні отримали допомогу близько 50 важкопоранених жителів Лисичанська. Це при тому, що в цих закладах і так небезпечно. Тих, хто потребував госпіталізації, вивозили навіть в останній день оборони міста.

Російська армія зосередилась на Лисичанську

Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх на окупації Лисичанська. Перевагу ворога у живій силі та техніці українці намагались нівелювати власним професіоналізмом. Проте для витіснення ворога, каже Гайдай, була потрібна далекобійна зброя, яка сюди так і не дійшла.

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Дивіться останні фото перед окупацією Лисичанська / Фото Сергія Гайдая

Що відомо про взяття росіянами Лисичанська:

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про встановлення контролю над всією територією Луганської області.

Згодом у Генштабі повідомили: українські війська вийшли з Лисичанська. Це було зроблено заради збереження життя особового складу.

Президент Володимир Зеленський теж наголосив, що саме життя воїнів для України є найбільшою цінністю, а Лисичанськ армія обов'язково поверне.

Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська: дивіться відео