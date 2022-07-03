Такі новини Шойгу повідомив не лише главі Кремля, а й офіційно – на сайті міністерства, яке він очолює. У заяві розсипались похвалами на адресу так званої "другої армії світу".

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Росіяни кажуть, що начебто "взяли" Лисичанськ

Міністр оборони держави-агресорки розповів Путіну, що армія окупантів начебто лише за добу "звільнила" 182 квадратних кілометри території. Контроль, мовляв, встановили і над Лисичанськом, і Білогорівкою, Новодружеськом, Білою Горою та Малорязанцевим.

Слід зауважити, що Шойгу не вперше поспішає повідомити про успіхи своєї армії авансом. Так він раніше кілька разів інформував Володимира Путіна про "взяття" Маріуполя. При цьому у місті ще тривало протистояння на "Азовсталі".

Україна інформацію про "взяття" Лисичанська не підтвердила

В огляді ВВС мовиться, що українське Міноборони не підтверджує інформацію про повний контроль росіян над Лисичанськом. Щоправда, у мережі справді є відео, на яких окупанти – вже у місті. ЗМІ пише, що деякі українські підрозділи ще минулого тижня відійшли на інші рубежі оборони.

"Падіння" Лисичанська – це ще не кінець битви за Донбас

Журналісти зауважили, що навіть у випадку "падіння" Лисичанська – це не означатиме кінець битви за Донбас. Адже Україна досі контролює велику частину Донецької області. Оборонні рубежі споруджували між Слов'янськом та Бахмутом.

Тим часом Після обстрілів Слов'янська спалахнули пожежі: є багато загиблих та поранених

Ситуація у Лисичанську: останні новини

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що вороги кинули всі сили на Лисичанськ. Місто посилено обстрілюють.

Попри великі втрати, окупанти продовжують уперто просуватись.

У населеному пункті знищили вже всі адміністративні будівлі.

У Генштабі проінформували: росіяни закріплюються в Лисичанську та наступають на Білогорівку.

Про те, що зараз відбувається на фронті, – у відео: