Такие новости Шойгу сообщил не только главе Кремля, но и официально – на сайте возглавляемого им министерства. В заявлении рассыпались похвалами в адрес так называемой "второй армии мира".

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Россияне говорят, что якобы "взяли" Лисичанск

Министр обороны государства-агрессора рассказал Путину, что армия оккупантов якобы только за сутки "освободила" 182 квадратных километра территории. Контроль, мол, установили и над Лисичанском, и Белогоровкой, Новодружеском, Белой Горой и Малорязанцевым.

Следует заметить, что Шойгу не в первый раз спешит сообщить об успехах своей армии авансом. Так он ранее несколько раз информировал Владимира Путина о "взятии" Мариуполя. При этом в городе продолжалось противостояние на "Азовстали".

Украина информацию о "взятии" Лисичанска не подтвердила

В обзоре BBC говорится, что украинское Минобороны не подтверждает информацию о полном контроле россиян над Лисичанском. Правда, в сети действительно есть видео, на которых оккупанты – уже в городе. СМИ пишет, что некоторые украинские подразделения еще на прошлой неделе отошли на другие рубежи обороны.

"Падение" Лисичанска – это еще не конец битвы за Донбасс

Журналисты отметили, что даже в случае "падения" Лисичанска – это не будет означать конец битвы за Донбасс. Ведь Украина до сих пор контролирует большую часть Донецкой области. Оборонные рубежи сооружали между Славянском и Бахмутом.

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Ситуация в Лисичанске: последние новости

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что враги бросили все силы на Лисичанск. Город усиленно обстреливают.

Несмотря на большие потери, оккупанты продолжают упорно продвигаться.

В населенном пункте уже уничтожили все административные здания.

В Генштабе проинформировали: россияне закрепляются в Лисичанске и наступают на Белогоровку.

О том, что сейчас происходит на фронте, – в видео: