Российские оккупанты не прекращают обстреливать и штурмовать Лисичанск. Они даже заявили, что оцепили город, но эта информация очень далека от реальности.

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Почему россиянам так важно захватить Лисичанск

Как сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, россияне сделают все возможное, чтобы захватить Лисичанск. Это позволит им заявить об успешном выполнении одной из задач в войне против Украины – полной оккупации Луганской области.

Для российской армии захват Лисичанска – как рывок "последней надежды". И он логичен. Фактически, сейчас речь идет об установлении контроля над Луганской областью,

– заявил Андрусив.

Он добавил, что для выполнения этой задачи враг готов отстреливать по 45 тысяч снарядов в сутки. Это просто безумный показатель, пополнить такие запасы очень быстро враг точно не сможет.

Российские оккупанты слепо надеются на грубую силу и количественное превосходство, ВСУ же воюют очень грамотно, прицельно бьют по главным объектам врага и оставляют себе возможность для отступления.

Война России с Украиной: последние новости

Белорусы продолжают военные учения возле границ с Украиной. По данным Генштаба ВСУ, среди прочего они тренируются наводить понтонные переправы.

Россияне попытались доставить в Мелитополь свою бронетехнику. Нашим героям удалось сорвать планы врага: поезд сошел с рельсов, а у оккупантов началась истерика.

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