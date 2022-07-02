Спасатели сражались с огнем более 2 часов. Над установлением причин пожара работают специалисты.

К теме В курортном поселке в Одесской области взорвалась мина на побережье: есть пострадавшие

Накануне сообщали о взрывах

К счастью, пострадавших в результате пожара нет. Комиссия устанавливает причины пожара на промышленном предприятии.

Около 17:00 в восточных областях Украины объявили о воздушной тревоге. В 17:14 городской совет Павлограда сообщил о "прилетах" по городу. Связан ли пожар с сообщениями о взрывах – пока неизвестно.

Стоит отметить, что в Днепропетровской ОВА пока информации о возможных "прилетах" по Павлограду нет. Потому информация о российских ударах не подтверждена.

В Николаеве вспыхнул пожар из-за жары

1 июля пожар вспыхнул на одном из предприятий в Николаеве, однако огонь никак не связан с вражескими прилетами.

По предварительным данным причиной пожара стало самовозгорание, вызванное аномальной жарой , из-за которой в ряде регионов объявили пожарную опасность. Площадь возгорания на предприятии составила около 150 метров.