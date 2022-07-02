Павлоградский горисполком вскоре сообщил, что на месте прилета работают специалисты. Никаких деталей пока не раскрывают.

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В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет. Ждем официальную информацию,

– говорится в сообщении.

Местных жителей призвали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.

Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.

О воздушной тревоге извещают жителей:

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Луганск ой области ;

ой области Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецк ой области .

Примите во внимание! Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов". Кроме того, людей призывают доверять только информации из официальных источников.

Оккупанты обстреляли Николаев

Российские оккупанты в ночь на 2 июля обстреляли Николаев . Враг выпустил по городу 10 ракет. Захватчики атаковали несколько объектов инфраструктуры. В частности, местный порт.

В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.