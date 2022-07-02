Павлоградский горисполком вскоре сообщил, что на месте прилета работают специалисты. Никаких деталей пока не раскрывают.
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В Павлограде "прилет". Работают соответствующие службы. Фото, видео взрыва не выкладывайте в интернет. Ждем официальную информацию,
– говорится в сообщении.
Местных жителей призвали оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги.
Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.
О воздушной тревоге извещают жителей:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Луганской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области.
Оккупанты обстреляли Николаев
Российские оккупанты в ночь на 2 июля обстреляли Николаев. Враг выпустил по городу 10 ракет. Захватчики атаковали несколько объектов инфраструктуры. В частности, местный порт.
В настоящее время уточняется информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших.
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