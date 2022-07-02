Во временно оккупированном Мелитополе враг потерпел очередное фиаско. Под ударом оказался "продовольственный" поезд россиян, в котором они перевозили свои боеприпасы.

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Атака поезда оккупантов

Как сообщили источники 24 канала в спецслужбах, между Мелитополем и населенным пунктом Фруктовое бронепоезд российских оккупантов сошел с рельсов. Враг пытался доставить к временно оккупированному Мелитополю бронетехнику.

У россиян из-за нападения на их бронепоезд произошла истерика. Российские пропагандисты подают эту информацию как "теракт". По их словам, "поезд с продовольствием", который двигался из Крыма в Мелитополь, обстреляли из гранатомета "террористы Зеленского". Откуда это они взялись на территории, которую оккупанты временно "контролируют", пропагандисты не уточнили. Также врагу уже пора осознать, что весь мир знает, что украденное в Украине продовольствие враг вывозит в Крым, а в обратном направлении движется оружие.

Глава оккупационной администрации Запорожья Владимир Рогов уже надул губы и заявил, что "ведется расследование".

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

На улицах Мелитополя оккупанты начали ловить мужчин. Существует две версии их деятельности: принудительная мобилизация или проведение "фильтрации" из-за страха перед партизанами.

В Херсонской области растет движение сопротивления, а у оккупантов не хватает сил для удержания контроля. Это может помочь ВСУ в контрнаступательных действиях.

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