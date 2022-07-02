О том, почему Лукашенко максимально пытается тянуть время и не готов официально воевать против Украины – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.

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Лукашенко боится потерять власть

Сейчас Беларусь сосредоточила на границе с Украиной до 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и разворачивают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы. Впрочем, вступать в полномасштабную войну Лукашенко не торопится, хотя Путин всеми силами пытается привлечь белорусскую армию.

Максим Джигун отметил, что позиция Лукашенко в этой ситуации не может быть одобрительной, потому что вступление белорусской армии в войну с Украиной рано или поздно приведет к свержению диктаторского режима.

Единственная сила, на которую сейчас опирается Лукашенко для сохранения своей абсолютно нелегитимной власти, – это военные, которые могут задавливать митинги, протесты и оберегать Лукашенко в случае нападения со стороны России.

Отношения между Лукашенко и Путиным сейчас не лучшие / Фото Getty images

Последнее, чего хочет Лукашенко – это вступать в войну

Политолог напомнил, что сейчас отношения между Лукашенко и Путиным – не самые лучшие. Путин давно думает о том, чтобы поставить в Беларуси более предсказуемого руководителя, который был бы максимально лоялен и выполнял все его прихоти.

Вместе с тем мы понимаем, что если белорусская армия вступит в войну, шансов у нее на успех нет и вернутся они обратно в Беларусь в пакетах, а Лукашенко больше не на что будет опираться. Сейчас главная задача Лукашенко – как можно дольше растянуть время этих "учений", подготовки к войне, расконсервации техники. То есть, максимально тянуть время в надежде на то, что ВСУ пойдут в контрнаступление и эта война закончится,

– объяснил политолог.

Джигун уверен, что последнее, что сейчас в интересах Лукашенко – это вступление белорусской армии в войну с Украиной. Да, они дают свою территорию как плацдарм для российской армии, оттуда запускаются ракеты, перебрасывается техника, но непосредственного участия солдат в этой войне Лукашенко не хотел бы.

Угроза наступления со стороны Беларуси: коротко Ранее в Генштабе сообщалось, что белорусских военных на учениях тренируют российские офицеры. Основные направления – разведка и совершение диверсий.

По информации СМИ, белорусские военные активно роют окопы не только у границ с Украиной, но и у границы с Польшей и Литвой.

Также в Минобороны рассказали интересный факт: чтобы произвести впечатление на ВСУ, белорусы поставили у украинской границы танки – правда, это только деревянные муляжи.

Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами соглашаются и в Институте исследования войны.

По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.

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