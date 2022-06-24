Белорусы в Украине
Об этом 24 канала рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также добавил, что в Черниговской области фиксировали белорусских полицейских и офицеров КГБ.
Главные центры ударов белорусской армии уже определены, – Макарук перечислил места Украины
По его словам, сейчас нет независимых вооруженных сил и КГБ в Беларуси. Дело в том, что 80% офицеров-выпускников КБД Белоруссии – выпускники академии ФСБ России.
Кроме этого, большинство генералов, полковников, подполковников прошло обучение в высших военных вузах.
Мы фиксировали белорусских полицейских и КБД-шников, бегавших по Черниговщине. И это уже факт,
– подчеркнул Макарук.
Об этом уже говорили и украинские чиновники. Более того, расследователи InformNapalm фиксировали белорусскую форму в подбитых машинах 24 – 25 февраля.
"И еще одно. Последние полгода в белорусские бригады присоединяются так называемые советники. Однако по факту, это российские кураторы, которые будут говорить, какие отдавать приказы", - добавил расследователь.
Вероятность нападения со стороны Беларуси
- Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.
- Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны .
- По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.
- Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению кафиров с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.
- В Офисе Президента говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.