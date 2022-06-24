Белорусы в Украине

Об этом 24 канала рассказал общественный деятель и пресс-секретарь InformNapalm Михаил Макарук. Он также добавил, что в Черниговской области фиксировали белорусских полицейских и офицеров КГБ.

Главные центры ударов белорусской армии уже определены, – Макарук перечислил места Украины

По его словам, сейчас нет независимых вооруженных сил и КГБ в Беларуси. Дело в том, что 80% офицеров-выпускников КБД Белоруссии – выпускники академии ФСБ России.

Кроме этого, большинство генералов, полковников, подполковников прошло обучение в высших военных вузах.

Мы фиксировали белорусских полицейских и КБД-шников, бегавших по Черниговщине. И это уже факт,

– подчеркнул Макарук.

Об этом уже говорили и украинские чиновники. Более того, расследователи InformNapalm фиксировали белорусскую форму в подбитых машинах 24 – 25 февраля.

"И еще одно. Последние полгода в белорусские бригады присоединяются так называемые советники. Однако по факту, это российские кураторы, которые будут говорить, какие отдавать приказы", - добавил расследователь.

Внимание! В Минобороны не раз подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для агрессии против Украины.

Вероятность нападения со стороны Беларуси

Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 7 батальонов. В приграничных районах проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертывают дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.

Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны .

По их данным, армия Беларуси не является боеспособной силой. У нее недостаточно средств, низкая боевая готовность и нет реального боевого опыта, в отличие от ВСУ. Кроме этого, Лукашенко армия нужна для того, чтобы удерживать свой режим.

Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией. Готовы наши бойцы и к нападению кафиров с территории Беларуси или непризнанного Приднестровья. Соответствующее заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.

В Офисе Президента говорят, что в ближайшее время войско Лукашенко не будет наступать на украинские территории.

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